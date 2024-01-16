Мінвідновлення готує довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запланувало на 2024 рік розроблення законодавчих ініціатив щодо запровадження довгострокових пільг для бізнесу, який працює в постраждалих від війни регіонах.

Пріоритети на поточний рік було сформовано спільно з Всеукраїнською асоціацією громад, повідомляється на сайті міністерства.

Так, одним із пріоритетів визначено запровадження пільг для бізнесу, який працює або працюватиме в найбільш постраждалих від війни регіонах протягом дії воєнного стану та до 25 років після його закінчення.

Законопроєкт, що розробляється, передбачає скорочення регуляторних процедур і перевірок, запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків, спрощення реалізації проєктів державно-приватного партнерства та концесії.

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Крім того, пропонується ввести надбавку до посадових окладів працівникам бюджетної сфери на постраждалих територіях.

Уже розроблено і законопроєкт про компенсацію різниці в тарифах за тепло і гарячу воду для місцевих бюджетів, що утворилася на підприємствах теплопостачання.

Ще одним пріоритетом на поточний рік стане реалізація реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади відповідно до "Дорожньої карти" до 2027 року. Серед напрямів - удосконалення можливостей моніторингу та менеджменту місцевих податків, можливість залучати позики на проєкти розвитку, реформа ПДФО.

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Крім того, важливим пріоритетом є законопроєкт №4298, який забезпечить адміністративний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування. У міністерстві очікують на узгодження фінальної версії документа та ухвалення його найближчим часом, зазначає Мінвідновлення.