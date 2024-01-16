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У Херсоні скоротили один з тролейбусних маршрутів через його постійні обстріли РФ

Вівторок, 16 січня 2024, 13:05 - Лія Ільченко

В Херсоні тимчасово призупинили рух тролейбусів на маршруті № 1 через його постійні обстріли РФ.

Про це повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Вулиця Перекопська, по якій, зокрема, пролягає маршрут, постійно обстрілюється. Під час ворожих атак були поранені пасажири й працівники КП, пошкоджена контактна мережа, 4 одиниці електротранспорту", - зазначив він.

Хоча після деокупації Херсона маршруті № 1 був відновлений одним із перших, влада вирішила не наражати людей на небезпеку й ухвалила рішення про припинення його роботи.

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"До настання безпечного періоду", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні у місті діють 4 тролейбусних маршрути:

  • № 8 - Житлоселище – ХБК з 07.48 до 16.50.
  • № 9 - мкр. Шуменський – пл. Ганнібала з 08.21 до 17.00.
  • № 12 - мкр. Таврійський – ХБК з 07.43 до 16.45.
  • № 11 - мкр. Північний – Житломасив з 08.26 до 17.15.

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