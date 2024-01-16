Ціни на молоко-сировину в Україні б'ють рекорди – асоціація

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Ціни на молоко як сировину для виробників молочної продукції у грудні 2023 року вийшли на десятирічний максимум.

Про це заявили в Спілці молочних підприємств України.

За словами експертів Спілки, у другому півріччі 2023 року ціни на молоко-сировину суттєво зросли - як у гривневому вираженні, так і у перерахунку на євро.

Так, у грудні ціни перевищили рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні становили в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%.

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"Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (41,4 євро/100 кг), - є найвищим, як мінімум, за останні десять років.

Ціна вище 40 євро/100 кг (а саме 40,7 євро/100 кг) спостерігалась в Україні за цей період лише одного разу - у листопаді 2021 року - і це було наслідком значної ревальвації гривні у другій половині 2021 року", - йдеться у звіті.

"У 2023 році відповідний рівень ціни було також досягнуто у листопаді, проте у грудні 2023 року, на відміну від ситуації дворічної давнини, ціни продовжили своє зростання (ще + 2%), сягнувши історичного максимуму", - додали в Спілці.

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Як наслідок, різниця між рівнем цін в Україні та країнах ЄС протягом року постійно скорочувалася. Якщо у квітні-травні ціна молока-сировини в Україні становила 70% від середнього показника по ЄС та, зокрема, Польщі, то із жовтня вона становить вже близько 90% і постійно скорочується.

Це негативно впливає на цінову доступність молокопродуктів українського виробництва, додали експерти.

Економічна правда