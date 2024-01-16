Обстріл ТЕС у Донецькій області, пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - зведення Міненерго
Російські окупанти обстріляли ТЕС на Донеччині, через технічні причини сталося загоряння обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ, в обох випадках без постраждалих.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що на обстріляній ТЕС триває огляд стану обладнання. ТЕЦ працює у звичайному режимі.
Загалом в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається, але для покриття збільшеного споживання активно задіяні ресурси гідрогенерації.
"Саме тому Міненерго вкотре наголошує на необхідності ощадливого споживання електроенергії в пікові години споживання: 10:00-12:00 та 17:00-19:00", - підкреслює міністерство.
Крім того, наголошується, що в аварійний ремонт виведено два блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи підключено три одиниці генеруючого обладнання.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 3458 МВ-год, що на 26% менше за показник понеділка. Експорту немає майже два тижні.
Нагадуємо:
Напередодні, 15 січня, Міненерго також інформувало про обстріл прифронтової ТЕС.
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