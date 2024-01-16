НКЦПФР призупинила обіг акцій "Укррічфлоту"

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) зупинила обіг акцій ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот".

Про це повідомляється на сайті комісії.

Текст самого рішення, яке датоване 12 січня, а також причини його ухвалення відсутні.

До складу "Укррічфлот" входять п'ять портів - Дніпровський, Запорізький, Нікопольський, Херсонський і Миколаївський.

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У 2022 році виручка компанії знизилася майже в 3,8 раза - до 299,79 млн грн. Чистий збиток зріс майже в 4,8 раза - до 193,97 млн грн.

До повномасштабного вторгнення компанія декларувала перевалювання щорічно до 3 млн тонн вантажів із можливістю її збільшення до 10 млн тонн, а сумарна вантажопідйомність її флоту становила 170 тис. тонн.

Загалом флот компанії налічував близько 100 суден, зокрема для перевезень Дніпром, Дунаєм, судна річка-море, а також буксири й допоміжний флот.

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Потужність зернових елеваторів "Укррічфлоту" була заявлена на рівні 66 тис. тонн, площа складських приміщень - 210 тис. кв. м, обсяг власних річкових родовищ піску - 249 тис. тонн.

Найбільшими акціонерами "Укррічфлоту" зазначені венчурний фонд "П'ятий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент" - 66,1032%, Culata Limited (Кіпр) - 9,7758%, ТОВ "Авалайн" - 9,1666% і "Олтіноро Інвестментс Лімітед" - 5,5%. Згідно з держреєстром, кінцевий бенефіціар - Леонід Півоваров зі Швейцарії.