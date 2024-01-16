Ціни на нафту різноспрямовані на тлі економічних побоювань і проблем у Червоному морі

reuters

Ціни на нафту були змішаними у вівторок, оскільки загальні економічні проблеми переважили напруженість на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3 центи, або близько 0,04%, до 78,15 доларів за барель станом на 06:47 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 23 центи, або на 0,32%, до 72,45 долара за барель після державного свята в США в понеділок.

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"Побоювання щодо більш слабкого економічного зростання вплинули на настрої в сировинному комплексі. І це незважаючи на зростання напруженості в Червоному морі", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.

Азійські акції впали до місячного мінімуму, ф'ючерси на американські фондові індекси впали, а долар виріс у вівторок, оскільки заяви центральних банків стримали очікування зниження процентних ставок.

Деякі побоювання щодо того, як попит в Китаї може змінитися в найближчій перспективі після того, як центральний банк країни залишив середньострокову облікову ставку незмінною в понеділок, також вплинули на ціни на нафту.

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Тим часом, за словами аналітиків, надзвичайно холодна погода в США, яка може обмежити видобуток нафти, а також вплинути на роботу великих нафтопереробних заводів, також була в центрі уваги.

На Близькому Сході єменські хусити розширюють свої цілі в регіоні Червоного моря, включивши до них американські кораблі, заявив у понеділок офіційний представник угруповання, яке пообіцяло продовжувати атаки після ударів США і Великої Британії по його об'єктах в Ємені.

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Економічна правда