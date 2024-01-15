Monobank запустив сервіс для легального заробітку стримерів

Проєкт Універсал банку monobank створив інструмент для монетизації творчості, зокрема стрімерів - База від monobank.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)", - зазначив він.

Завдяки "Базі" глядачі стрімера можуть донатити і підписуватись на його ФОП.

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Банк починає відкрите бета-тестування проєкту, до якого запрошують долучитись стрімерів.

Вже зараз працюють такі функції:

отримання донатів;

можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

можливість виводити QR та анімацію донатів на стрим.

У наступних релізах Гороховський анонсував унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти донатом музику та врахування побажань тестерів.

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Для того щоб долучитись до Бази треба мати рахунок ФОП у mono, залогінитися на base.monobank.ua. Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.

Економічна правда