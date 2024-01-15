Кордон із Польщею за рік перетнуло втричі більше авто з українською реєстрацією, ніж із польською

Кількість перетинів польського кордону транспортними засобами з українською реєстрацією за січень-листопад 2023 року становила 362,3 тис, що у 2,7 раза перевищило кількість перетинів транспортних засобів з польською реєстрацією.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, 68 тис. перетинів виконали транспортні засоби з пальним, 15 тис. - з гуманітарними та військовими вантажами.

Кількість перетинів українсько-польського кордону транспортних засобів з українською реєстрацією, що перевозили комерційні вантажі, становила 279 тис.

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Вказується, що водночас польські перевізники за 11 місяців 2023 року виконали 132 тис. перевезень в Україну.

"У співвідношенні комерційних двосторонніх перевезень між країнами польські перевізники займають 33%, а українські - 67%. До повномасштабного вторгнення співвідношення між польськими та українськими перевізниками було на рівні 40% і 60% відповідно", - повідомило Мінвідновлення.

Кількість перевезень транспортними засобами з українською реєстрацією зросла, а з польською реєстрацією - скоротилася під впливом тенденцій, що сформувалися в умовах повномасштабного вторгнення, пояснили в Мінвідновлення.

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"Ключова причина зростання кількості перевезень українських компаній - це реакція на наслідки російської збройної агресії. Перевезення палива, гуманітарних і військових вантажів займають близько 20% у загальній структурі всіх перевезень", - повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Разом з тим, українські перевізники виконують рейси по всій Україні. Вони перевозять товари до Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших прифронтових регіонів, до яких рейси міжнародних перевізників здебільшого не виконуються через безпеку.

Міністр наголосив, що критичного впливу на ринок двосторонніх перевезень із Польщею це не мало й угода про "транспортний безвіз" позитивно вплинула на всі сторони домовленостей, що підтверджує Єврокомісія.

Для порівняння, 2022 року кількість перетинів транспортними засобами з українською реєстрацією була 307,3 тис. - у 1,7 раза більшою, ніж із польською. У 2021 році було 228,6 тис. - у 1,2 раза більше, ніж із польською.

За даними Мінвідновлення, 2022 року кількість перетинів кордону транспортних засобів з українською реєстрацією зросла на 26% у порівнянні з попереднім роком, - до 307,38 тис.

А кількість перетинів кордону транспортних засобів із польською реєстрацією скоротилася на 5% - до 174,084.

У Мінвідновлення також уточнили, що українська сторона перебуває в постійному контакті з Міністерством інфраструктури Польщі з питань балансу ринку перевезень і недопущення блокади.

У міністерстві нагадали, що наприкінці грудня 2023 року з новою командою Мінінфраструктури Польщі було погоджено перелік заходів для розблокування кордону. Змін поки що не відбулося, незважаючи на те, що українська сторона виконала взяті зобов'язання, запустивши, зокрема, окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

"Через блокаду, яка триває, результати цього заходу побачити неможливо. Щодня польська сторона приймає лише близько 30 вантажівок, тож електронна черга сягає десятків днів очікування", - сказано в повідомленні.