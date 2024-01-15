Люди з інвалідністю зможуть отримати права категорії С1: відкрито перші курси
Міністерство внутрішніх справ запустило пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
Пілотне навчання запущено у місті Дніпро. Наразі всі охочі можуть доєднатися до "пілоту".
"У МВС вивчають запит на таку послугу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування.
Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична - 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.
До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.
Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:
- Копію паспорта громадянина України.
- Копію облікової картки платника податків.
- Медичну довідку форма №083/о.
- Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.