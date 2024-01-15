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Люди з інвалідністю зможуть отримати права категорії С1: відкрито перші курси

Понеділок, 15 січня 2024, 19:27 - Лія Ільченко
 
МВС

Міністерство внутрішніх справ запустило пілотний проєкт з навчання людей з інвалідністю на отримання водійських прав категорії С1.

Про це йдеться в повідомленні МВС.

Пілотне навчання запущено у місті Дніпро. Наразі всі охочі можуть доєднатися до "пілоту".

"У МВС вивчають запит на таку послугу", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування.

Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична - 58,5 годин. Учні будуть проходити практику в автошколі на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату порушенням функцій слуху та зору, які отримали дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

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Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

  • Копію паспорта громадянина України.
  • Копію облікової картки платника податків.
  • Медичну довідку форма №083/о.
  • Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

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