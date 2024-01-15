США прогнозує зростання експорту української пшениці цього року

У 2023/24 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Департаменту сільського господарства США (USDA).

Згідно з прогнозом USDA, експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 млн тонн до 14 млн тонн у 2023/24 маркетинговому році. Виробництво пшениці — на 0,9 млн тонн до 23,4 млн тонн.

Прогноз з виробництва та експорту української кукурудзи залишився без змін: 30,5 млн тонн і 21 млн тонн відповідно.

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При цьому, збільшено також прогноз світового споживання та торгівлі пшеницею.

Так, прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 млн тонн до 796,5 млн тонн, головним чином через збільшення використання зернових для кормів в Індії та ЄС.

Прогноз світової торгівлі пшеницею збільшено на 2,4 млн тонн до 209,5 млн тонн завдяки зростанню експорту з України, РФ, Австралії та Канади, що компенсує зниження експорту з ЄС.

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Прогнозовані кінцеві запаси пшениці на 2023/24 маркетинговому році збільшено на 1,8 млн тонн до 260 млн тонн.