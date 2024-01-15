НБУ призупинив ліцензії фінансовим компаніям з ТОТ
Нацбанк тимчасово зупинив ліцензії на провадження з надання фінансових послуг двадцяти небанківським установам, які зареєстровані на тимчасово окупованих Росією територіях.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Місцезнаходженням установ відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована Росією територія України.
Рішення про зупинення ліцензій було зроблено на підставі закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
Тимчасове зупинення ліцензії передбачає, що небанківській установі забороняється здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (до прийняття Національним банком рішення про поновлення ліцензії).
Ліцензія може бути поновлена регулятором за заявою надавача фінансових послуг протягом 90 календарних днів з дня внесення до Переліку територій відомостей, відповідно до яких визначається дата завершення тимчасової окупації території його місцезнаходження.
Інформація про небанківські установи, ліцензії яких тимчасово зупинені, розміщена за посиланням.
Економічна правда