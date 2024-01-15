НБУ призупинив ліцензії фінансовим компаніям з ТОТ

Нацбанк тимчасово зупинив ліцензії на провадження з надання фінансових послуг двадцяти небанківським установам, які зареєстровані на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Місцезнаходженням установ відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована Росією територія України.

Рішення про зупинення ліцензій було зроблено на підставі закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

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Тимчасове зупинення ліцензії передбачає, що небанківській установі забороняється здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (до прийняття Національним банком рішення про поновлення ліцензії).

Ліцензія може бути поновлена регулятором за заявою надавача фінансових послуг протягом 90 календарних днів з дня внесення до Переліку територій відомостей, відповідно до яких визначається дата завершення тимчасової окупації території його місцезнаходження.

Інформація про небанківські установи, ліцензії яких тимчасово зупинені, розміщена за посиланням.

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Економічна правда