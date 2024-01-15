Румунські фермери блокують рух вантажівок на двох пунктах пропуску з Україною

Румунські фермери блокують рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне", зазначили в ДПСУ.

Відомство зазначає, що також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська".

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Водночас, вказують прикордонники, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Раніше повідомляли, що румунські перевізники та фермери, які стихійно доєдналися до них, продовжують протестувати шостий день поспіль та серйозно ускладнюють рух.

У неділю румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

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Напередодні у суботу подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.

Увечері румунські фермери припинили свою блокаду.

Європейська правда