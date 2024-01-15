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"Економічна правда" шукає редакторку/редактора відділу новин

Понеділок, 15 січня 2024, 14:03 - Економічна правда

Це оголошення для розумних і енергійних людей, які звикли багато і добре працювати. Для тих, хто хоче навчатися, бути корисним, знається на економіці і хоче розкладати на молекули складні процеси. Якщо не вміє, ми навчимо.

Вимоги до кандидат(а,ки):

  • Відмінне знання української мови. Бажане володіння англійською.
  • Добра пам’ять та ерудиція.
  • Вміння писати та редагувати тексти.
  • Вміння швидко та легко викладати свої думки.
  • Грамотність.
  • Претенденти повинні орієнтуватися в економічних і політичних подіях країни.

Обов’язки:

  • Уміння або бажання писати новини, інформаційно-аналітичні замітки (економіка), які будуть зрозумілі не лише академікам і професорам, а друзям, родичам і читачам.
  • Моніторинг всіх можливих ресурсів, де можуть бути новини для терплячих читачів ЕП.
  • Обробка новини з різних джерел.

Умови:

Реклама:
  • Корпоративне навчання.
  • Дружний колектив.
  • Багато нових знайомств.
  • Комфортний офіс
  • Гідна зарплата.

Резюме і тексти надсилати на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Вказуйте в темі листа "Резюме. Редактор стрічки новин".

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