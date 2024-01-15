"Економічна правда" шукає редакторку/редактора відділу новин
Понеділок, 15 січня 2024, 14:03 -
Це оголошення для розумних і енергійних людей, які звикли багато і добре працювати. Для тих, хто хоче навчатися, бути корисним, знається на економіці і хоче розкладати на молекули складні процеси. Якщо не вміє, ми навчимо.
Вимоги до кандидат(а,ки):
- Відмінне знання української мови. Бажане володіння англійською.
- Добра пам’ять та ерудиція.
- Вміння писати та редагувати тексти.
- Вміння швидко та легко викладати свої думки.
- Грамотність.
- Претенденти повинні орієнтуватися в економічних і політичних подіях країни.
Обов’язки:
- Уміння або бажання писати новини, інформаційно-аналітичні замітки (економіка), які будуть зрозумілі не лише академікам і професорам, а друзям, родичам і читачам.
- Моніторинг всіх можливих ресурсів, де можуть бути новини для терплячих читачів ЕП.
- Обробка новини з різних джерел.
Умови:
Реклама:
- Корпоративне навчання.
- Дружний колектив.
- Багато нових знайомств.
- Комфортний офіс
- Гідна зарплата.
Резюме і тексти надсилати на e-mail: dmytro.dienkov@pravda.ua, ekateryna.lotohova@pravda.ua. Вказуйте в темі листа "Резюме. Редактор стрічки новин".
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