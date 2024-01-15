Південна Корея планує витратити до $500 мільярдів на створення кластеру з виробництва чипів

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Південна Корея оприлюднила плани провідних компаній - Samsung Electronics і SK Hynix - витратити понад 470 млрд доларів на створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікросхем.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок уряд представив план, який передбачає інвестиції в розмірі 622 трлн вон (471 млрд дол США) з приватного сектору у період до 2047 року.

Ці кошти підуть на будівництво13 нових заводів з виробництва мікросхем і трьох дослідницьких центрів на додаток до вже існуючого 21 підприємства.

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Очікується, що ця територія, яка охоплюватиме міста Пхентхек та Йонгін, стане найбільшою у світі, здатною виробляти 7,7 мільйона мікросхем щомісяця до 2030 року.

Передбачувані інвестиції різко зросли порівняно з тим, коли Сеул вперше оприлюднив плани Samsung і Hynix на 2023 рік. Уряд Кореї, який тісно співпрацює з приватними компаніями у вирішенні національних завдань, посилює підтримку свого сектору виробництва мікросхем, на який припадає близько 16% від загального обсягу експорту.

Уряд пообіцяв захистити основу своєї економіки, борючись зі зростаючою глобальною конкуренцією. У той час як Японія і Тайвань агресивно інвестують у власні галузі виробництва мікросхем, корейський уряд зобов'язується надати значні податкові пільги місцевим компаніям, що виробляють мікросхеми.

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"У рамках плану, розрахованого на два десятиліття, Samsung і Hynix мають намір побудувати свої найсучасніші заводи з виробництва мікросхем у себе вдома. Samsung робить велику ставку на ливарне виробництво - або виробництво чипів для інших фірм - як частину інвестицій у розмірі 500 трильйонів вон до 2047 року. Менший конкурент Hynix має намір інвестувати 122 трильйони вон у виробництво пам'яті в Йонгіні за той самий період", - пише агентство.

Уряд заявив, що в регіоні також розмістяться менші компанії, що займаються розробкою мікросхем. Основна мета - підвищити самодостатність країни в напівпровідниках, одночасно збільшивши її ринкову частку у світовому виробництві до 10% до 2030 року з 3% зараз.

Економічна правда