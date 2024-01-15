В Україні рекордна ожеледь на лініях електропередачі, найскладніша ситуація - на Кіровоградщині

Через ожеледь на дротах повітряних ліній електропередачі в Україні знеструмлено 44 населені пункти.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Через негоду в Україні знеструмлено 44 населені пункти. Причина - ожеледь на дротах повітряних ліній електропередачі діаметром 60 - 89 мм", - йдеться в повідомленні.

Такі величини не фіксувалися за період спостережень із 1945 року.

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Найскладніша ситуація на Кіровоградщині. Там понад добу без напруги 30 населених пунктів, загалом – майже 2,5 тисячі споживачів.

"Роботи з відновлення електропостачання тривають", - повідомляє Міненерго.

Водночас ситуацію погіршують крадіжки дротів.

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"На жаль, є крадіжки дроту на лініях, що впали. Через це енергетики вимушені ставити відновлені лінії під охоронну напругу, що уповільнює темпи відновлення", - йдеться в повідомленні Міненерго.