Нафта дорожчає: інвестори стежать за ситуацією на Близькому Сході

reuters

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки трейдери спостерігали за ризиками перебоїв у постачанні на Близькому Сході після ударів американських і британських сил по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на їх напади на кораблі в Червоному морі.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 24 центи, або на 0,3%, до 78,53 долара за барель до 07:37 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,85 долара за барель, подорожчавши на 17 центів, або на 0,2%.

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Минулого тижня ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% і досягли найвищих внутрішньоденних рівнів цього року після того, як американські і британські війська завдали десятки авіаударів по хуситах у відповідь на багатомісячні напади на судноплавство в Червоному морі.

"З огляду на ескалацію в Червоному морі, на ринку існують ризики для поставок", - сказав керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон. "Однак наразі ми не бачимо жодного впливу на пропозицію нафти. І я думаю, що нам потрібно буде побачити значну ескалацію, перш ніж це станеться", - додав він.

У неділю хусити пригрозили "сильною і ефективною відповіддю" після того, як Сполучені Штати завдали чергового удару вночі, що призвело до ескалації напруженості. Пізніше США заявили, що збили ракету, випущену по одному з їхніх кораблів з районів Ємену, контрольованих повстанцями-хуситами.

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Кілька власників танкерів трималися подалі від Червоного моря, а кілька танкерів змінили курс у п'ятницю після нападів, хоча трейдери все ще стежили за реакцією Ірану і його впливом на поставки через Ормузьку протоку, найважливішу нафтову артерію в світі.

Конфлікт також затримав щонайменше чотири танкери зі скрапленим природним газом, що прямували в цьому районі.

"Оскільки конфлікт на Близькому Сході наразі не впливає на видобуток нафти, премія за геополітичний ризик, закладена в ціну на нафту, зараз виглядає скромною, виходячи з передбачуваної волатильності опціонів", - зазначають аналітики Goldman Sachs у своєму звіті.

Економічна правда