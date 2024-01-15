У Британії затримали пропалестинських активістів, які планували підірвати роботу Лондонської біржі

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Британська поліція у неділю заарештувала шістьох осіб, які є членами протестної групи "Палестинська дія", у рамках розслідування ймовірної змови з метою підриву роботи Лондонської фондової біржі.

Про це пише Reuters.

Поліція стверджує, що активісти планували у понеділок вранці, 15 січня, вжити проти Лондонської фондової біржі дій, суть яких правоохоронці не розкривають, але які мали зірвати відкриття торгів.

У заяві поліції йдеться, що трьох підозрюваних заарештували в Ліверпулі, двох - в Лондоні і ще одного - в Брайтоні. Усі вони перебувають під вартою.

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"Ми вважаємо, що ця група була готова здійснити деструктивний і руйнівний акт, який міг би мати серйозні наслідки, якби він був успішно здійснений", - сказав детектив, суперінтендант поліції Сіан Томас.

Економічна правда