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Кожна пʼята компанія України зіткнулась з руйнуваннями - Світовий банк

Неділя, 14 січня 2024, 18:00 - Економічна правда
 
Getty Images

20% українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи.

Про це відомо зі звіту Світового банку.

Звіт банку побудований на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.

Як зазначається, падіння доходів зазнали 70% опитаних. У середньому дохід підприємств впав вдвічі відносно 2021 року.

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В регіональному розрізі, найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, меншою мірою постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить приблизно 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку із доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де приблизно 47% підприємств зустрілись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.

Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації. 

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Світовий Банк також перераховує перелік проблем з якими зіткнувся український бізнес, окрім безпосередньо знищення внаслідок війни:

  • Проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
  • порушення логістики через бойові дії та блокаду;
  • падіння попиту;
  • нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
  • нестача фінансів.

Всесвітній банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% за 2022 рік. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.

Нагадуємо:

Міністерство економіки у 2024 році прогнозує зростання ВВП на 4,6%, а інвестицій - на 29,6%.

У жовтні 2023 року Світовий банк прогнозував зростання на 4%.

Прогноз зростання економіки України у 2025 році збережено на рівні 6,5%.

Економічна правда



фінанси Світовий банк прогноз економіка ВВП
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