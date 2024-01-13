В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували безмитний експорт українського цукру в ЄС

В австрійській харчовій компанії яка продовжує працювати у РФ "Argana" заявили про негативні наслідки для себе від безмитного імпорту українського цукру.

Про це повідомляє Укрінформ з посилання на інтерв'ю CEO "Agrana" Штефана Бюттнера для "APA".

Як зазначають в харчовій компанії "Argana", яка має близько 50 обʼєктів виробництва по всьому світу, в результаті безмитного імпорту українського цукру вони втратили значні обсяги продажів і прибутків.

Штефан Бюттнер також зазначив, що вигоду насправді отримують цукротрейдери, які експортують цукор до Європи, а не безпосередньо українські буряківники.

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Гендиректор "Argana" запевнив, що квота імпорту українського цукру має становити 200 тис тонн на рік.

Як зазначається, до 2022 року Україна могла експортувати в ЄС до 20 тис тонн цукру. Після скасування деяких сільськогосподарських тарифів для підтримки українського експорту, очікується, що Україна поставить в ЄС до 700 тис тонн цукру.

При цьому, компанія продовжує свою діяльність в Росії, де має свій завод. За словами Гендиректора, концерн засуджує російську війну проти України, однак припинення бізнесу у РФ не відповідає економічним інтересам компанії.

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"Вихід з Росії є ні юридично, ні економічно можливим з нашої точки зору", - сказав Гендиректор "Argana" Штефан Бюттнер.

Нагадаємо:

У грудні Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.