Через витік хімікатів на заводі у німецькому Констанці, ушпиталили 25 людей

У місті Констанц на південному заході Німеччини 12 січня доправили до лікарень 25 людей після того, як вони вдихнули токсичний газ, який витік із контейнера на хімічному заводі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Інцидент стався на заводі компанії, яка виробляє розчини для обробки фруктів. Напередодні у 1000-літровій ємності змішали азотну кислоту та мийний засіб Horolith, аби створити засіб для чистки бойлерів.

За даними поліції, з невідомих причин через зростання температури відбулася хімічна реакція, в результаті чого високотоксичні гази витекли з ємності, що зберігалась у підвалі заводу.

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Витік відносно швидко виявив один із працівників, який за допомогою автонавантажувача перемістив контейнер із підвалу за межі будівлі заводу. Там він вивітрився, не становлячи небезпеки для жителів навколо.

Тим не менш, 25 людей доставили до лікарні зі скаргами на подразнення дихальних шляхів після вдихання токсичних випарів.

Рятувальники, що прибули на місце інциденту, описали ситуацію як "таку, що загрожувала життю людей". Але завдяки діям працівника заводу вдалось уникнути жертв.

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Минулого року масштабна пожежа сталась на заводі з виробництва пластмас у хорватському місті Осієк, призвівши до токсичних випарів.

Європейська правда