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Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція

П'ятниця, 12 січня 2024, 20:30 - Олексій Павлиш

У Житомирі ввечері 12 січня знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію (ТП): про причини аварійного відключення не повідомляють.

Про це повідомляє Житомирська міська рада у Facebook.

"На разі у Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію (ТП). Працюють енергетики обленерго та комунальники.

Струм у шість ТП вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох", - йдеться у повідомленні.

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На сайті "Житомиробленерго" йдеться, що аварійне відключення сталось о 16:38. 

Міський голова Сергій Сухомлин у Facebook запевнив, що "півтори-дві години і все владнають". Він закликав містян не забувати "економити. І заощаджувати".

Економічна правда

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енергетика електроенергія
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