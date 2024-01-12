В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк

До реєстру індустріальних парків внесли індустріальний парк "БФ ТЕРМІНАЛ" в Берегівському районі Закарпатської області.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 12 січня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На території парку, який представлятиме собою групу промислових підприємств з переробки деревини та виготовлення продукції з дерева, буде створено близько 2 тис робочих місць.

Спеціалізацією "БФ ТЕРМІНАЛ" стане виробництво плит МДФ та CLT, ламінату і паркету. На території парку працюватиме перевантажувальний комплекс", - йдеться у повідомленні.

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При цьому для виготовлення продукції можуть використовуватися відходи виробництва місцевих діючих деревообробних підприємств.

"БФ ТЕРМІНАЛ" став першим парком, включеним реєстру індустріальних (промислових) парків цього року та 74-м у цьому переліку, додали в міністерстві.

Економічна правда

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