Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини

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Ощадбанк оголосив, що за фінансової підтримки Німеччини реалізує другу фазу проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості мікро-, малих та середніх підприємств в Україні II", у рамках якої профінансує понад 500 підприємств на 4,2 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Проєкт фінансується урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП).

Друга фаза проєкту передбачає більш ніж втричі збільшений бюджет, який становить 4,2 млн євро.

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Внутрішньо переміщені підприємства та підприємства із деокупованих територій зможуть отримати суму гранту у розмірі 30% від вартості інвестиційного проєкту, але не більше 30 тис євро в гривневому еквіваленті.

Для всіх інших підприємств максимальний розмір грантової підтримки становить 20%, але не більше 20 тис євро в гривневому еквіваленті.

"У грантовій програмі можуть брати участь підприємства з позитивною кредитною історією, які мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.

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Заявки на участь у програмі приймаються у відділеннях Ощадбанку до 31 січня 2024 року", - пояснили в банку.

Банк заявив, що має успішний досвід у реалізації першого етапу проєкту протягом 2023 року. За його підсумками клієнти банку отримали погодження грантів від німецького уряду на загальну суму понад 52 млн грн.

Понад 62% грантоотримувачів зареєстровані та здійснюють свою діяльність у постраждалих від війни областях або на деокупованих територіях.

Економічна правда