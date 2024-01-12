У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
Населення значно погіршило свої розрахунки за житлово-комунальні тарифи, причому борги зростають переважно через домогосподарства, які не є отримувачами субсидій, а отже, є платоспроможними.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.
"Основна причина скасування мораторію - і ми це бачимо по цифрах - це зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. Зокрема, сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% відносно від довоєнного часу", - сказав він.
Ущаповський наголосив, що відзначається тенденція, коли домогосподарства, які мають субсидію, сплачують практично 100-відсотково.
"На жаль, люди, які мають можливість сьогодні сплачувати житлово-комунальні тарифи, враховуючи мораторій дуже серйозно погіршили платіжну дисципліну. Тому ця міра (скасування мораторію, - ред.) дозволить покращити цю платіжну дисципліну", - зазначив очільник НКРЕКП.
За його словами, це є необхідним кроком, який повинен значно підвищити рівень платіжної дисципліни.
"Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси й тому це була вимушена така міра", – сказав Ущаповський, відповідаючи на питання, навіщо уряд зняв мораторій на відключення споживачів за борги.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
Це стало відомо з оприлюдненої на "Урядовому порталі" постанови Кабміну від 29 грудня 2023 р. № 1405.
Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, ідеться в документі.
Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.
Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.
Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.
При цьому, столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.