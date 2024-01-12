У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП

Населення значно погіршило свої розрахунки за житлово-комунальні тарифи, причому борги зростають переважно через домогосподарства, які не є отримувачами субсидій, а отже, є платоспроможними.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

"Основна причина скасування мораторію - і ми це бачимо по цифрах - це зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. Зокрема, сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% відносно від довоєнного часу", - сказав він.

Ущаповський наголосив, що відзначається тенденція, коли домогосподарства, які мають субсидію, сплачують практично 100-відсотково.

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"На жаль, люди, які мають можливість сьогодні сплачувати житлово-комунальні тарифи, враховуючи мораторій дуже серйозно погіршили платіжну дисципліну. Тому ця міра (скасування мораторію, - ред.) дозволить покращити цю платіжну дисципліну", - зазначив очільник НКРЕКП.

За його словами, це є необхідним кроком, який повинен значно підвищити рівень платіжної дисципліни.

"Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси й тому це була вимушена така міра", – сказав Ущаповський, відповідаючи на питання, навіщо уряд зняв мораторій на відключення споживачів за борги.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Це стало відомо з оприлюдненої на "Урядовому порталі" постанови Кабміну від 29 грудня 2023 р. № 1405.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, ідеться в документі.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

При цьому, столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.