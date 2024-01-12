Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження

Понад 5000 тис. га орних земель в Україні не використовуються через війну Росії.

Про це свідчать результати дослідження Міжнародного центру української перемоги та Мережі захисту національних інтересів АНТС про вплив російської агресії на світову продовольчу безпеку.

Загалом від 24 лютого 2022 року Україна втратила 19,3% посівних площ.

Найсерйознішими проблемами для аграрного сектору є замінування територій, відсутність води для зрошення через підрив Каховської дамби, обмежений експорт через українські порти, а також — знищення інфраструктури та техніки.

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"Наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. Орні поля заповнені нерозірваними снарядами та мінами. Найбільша площа замінованих земель на Півдні й Сході — це Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська області", - зазначають автори дослідження.

В Херсонській області треба обстежити понад 208 тис га, у Харківській області — майже 160 тис га, а в Миколаївській — понад 85 тис га.

Тільки пріоритетне розмінування сільгоспземель, за даними Світового банку, коштуватиме близько 1,5 млрд доларів. Без обстеження та розмінування використання цих земель аграріями неможливе.

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"Найбільша частка збитків агросектору за перший рік війни припала на знищення, пошкодження та викрадення сільгосптехніки, тут втрати оцінюють у понад 4,7 млрд доларів. На другому місці — знищення та крадіжка сільськогосподарської продукції, у тому числі зерна, яким ворог успішно торгує, переправляючи Чорним морем через Босфор, в Сирію та Іран" — розповів аналітик АНТС Ілля Несходовський.

Окрім цього, за словами експерта, суттєвої шкоди завдано аграрній інфраструктурі.

Сумарна місткість зруйнованих українських зерносховищ становить 8.2 млн тонн, пошкоджених — 3.25 млн тонн для одночасного зберігання. Їх відновлення оцінюється у 1.33 млрд доларів.

Також, згідно з дослідженням, Херсонська область втратила 92% зрошувальних систем, Запорізька - 70% систем, південь Дніпропетровщини, Миколаївщина — до 30% джерел води та зрошувальних систем. Тільки на Херсонщині втрачено 550-600 тис. га зрошувальних земель. Разом з Дніпропетровською та Запорізькою областями втрати становлять 1.5 млн га.

Загалом через війну 188 тис кв. км українських ґрунтів під ризиком пошкодження та забруднення. Станом на липень 2023 року у зоні бойових дій зафіксовано 298 тис. га лісових та 1.438 тис. га трав'яних пожеж. За попередніми підрахунками, 5,5 млн тонн забруднюючих речовин було викинуто у повітря внаслідок бойових дій в Україні.

Значної шкоди завдала блокада чорноморських портів і обмеження експорту зерна ворогом.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росія заблокувала українські порти, маніпулювала зерновим коридором, перетворюючи їжу на зброю та шантажуючи світ голодом", — зазначила співзасновниця Міжнародного центру української перемоги, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС Ганна Гопко.