Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії

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Російський Центробанк виключив із реєстру представництв іноземних банків, які мають акредитацію в Росії, швейцарську кредитну організацію Banque Cramer & Cie SA.

Про це пише російське видання Frank Media.

Зазначається, що це перший іноземний банк, який покинув реєстр російського ЦБ у 2024 році.

Представництво цього банку з'явилося в Росії 2018 року. У 2020 році банк продовжив акредитацію свого представництва в Росії, її термін мав закінчитися в лютому 2024 року.

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За словами Frank Media, це далеко не перший іноземний банк, який закрив своє представництво в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, за 2022 рік кількість представництв іноземних банків скоротилася на чверть. Зокрема, у грудні 2022-го закрив своє представництво в Росії німецький KfW IPEX-Bank, а в листопаді того самого року припинили діяти акредитації у німецького Helaba і французького Crédit Industriel et Commercial.

Тоді ж останнє представництво закрив і кіпрський Hellenic Bank.

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У липні 2023 року інший швейцарський банк, Julius Baer, почав надсилати своїм клієнтам, які постійно проживають у РФ, повідомлення про майбутнє закриття рахунків.

"У зв'язку з поточними обставинами і обмеженнями, що розвиваються, банк більше не може пропонувати вам підходящі та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам", - йшлося в листах. При цьому офіційно банк про закриття рахунків не повідомляв.

А у травні 2023 року Julius Baer повідомив клієнтів з Росії та Білорусі про замороження їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Тоді банк розіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів.

Julius Baer повідомив, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива.

Економічна правда