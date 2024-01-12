В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней

Асоціація "Свинарі України" та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів створили інтерактивну карту випадків африканської чуми свиней (АЧС) в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації "Свинарі України".

На карті зафіксовано всі випадки захворювання, починаючи з 2012 року.

"За допомогою АЧС-карти виробники свинини постійно матимуть доступ до оновленої статистики спалахів цього захворювання. Зможуть відстежувати географію поширення вірусу та орієнтуватися в епізоотичній ситуації в галузі", - зазначено в повідомленні асоціації.

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Згідно з даними інтерактивної мапи, в Україні 2023 року зареєстровано 38 випадків АЧС, з яких у 12 випадках це було 129 диких тварин, 21 випадок - у господарствах (175 тварин), три випадки в приватному секторі на комерційних фермах або у фермерських господарствах (253 тварини), також було виявлено 11 інфікованих об'єктів. Протягом року 23 карантинні режими було скасовано.

Водночас роком раніше в Україні було зафіксовано 10 спалахів АЧС, з яких три - в господарствах, по два випадки - в дикій природі та в приватному секторі, комерційних фермах, фермерських господарствах. Інфіковані об'єкти виявляли тричі.

У довоєнному 2021 році в Україні зафіксували 16 спалахів АЧС, з яких шість - у приватному секторі, комерційних фермах, фермерських господарствах, по три випадки - у дикій природі та в господарствах. Інфіковані об'єкти виявляли чотири рази.

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Ознайомитися з інтерактивною картою спалахів АЧС в Україні можна за посиланням.