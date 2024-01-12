"Укрзалізниця" підбила статистику 2023 року щодо аварій на переїздах

Упродовж 2023 року залізничні переїзди в Україні залишалися місцями підвищеної аварійності.

Статистику минулого року підбила "Укрзалізниця".

"На жаль, маємо і сумну статистику: впродовж 2023 року на об’єктах Укрзалізниці сталося 63 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 10 осіб загинули та ще 10 отримали травми", - йдеться в повідомленні.

"Кожна транспортна пригода на залізниці – це затримки в русі поїздів, запізнення тисяч пасажирів, тривала психологічна реабілітація локомотивних бригад, але найстрашніше – чиєсь життя і здоров’я", - наголосили в "Укрзалізниці".

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При цьому, "Укрзалізниця" упродовж 2023 року спільно з працівниками правоохоронних органів провела понад 2,5 тис. рейдів по перевірці виконання правил утримання залізничних переїздів.

На 354 залізничних переїздах для покращення видимості було проведено додаткове розчищення захисних лісових насаджень.

"Рух автотранспорту по залізничному переїзду пов'язаний із підвищеною небезпекою. Коли автодорога та залізниця перетинаються, то настає спільна відповідальність за безпеку учасників руху", - нагадали в "Укрзалізниці".

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Нагадуємо:

Правилами дорожнього руху заборонено виїзд на залізничний переїзд на заборонений сигнал, перетин колій поза спеціальними переїздами, об’їзд опущеного шлагбаума або рух через переїзд під шлагбаум, що почав опускатися.