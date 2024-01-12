Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту

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Єврокомісія схвалила програму допомоги Румунії на суму 126 млн євро для підтримки портів, які зіткнулися зі збільшенням потоків після початку російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Цей захід має полегшити торгівлю України в межах плану дій ЄС "Шляхи солідарності", - заявили в Єврокомісії.

Програма діятиме до 31 грудня 2024 року.

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Згідно з програмою, допомога надаватиметься у формі грантів на суму до 10 мільйонів євро логістичним компаніям, що працюють у румунських портах.

Так, йдеться про порти Констанца, Галац, Джурджа на східному кордоні ЄС; Поарта-Альба, Мідія та Наводаріканал - Дунай - Чорне море, а також про "порти-супутники" Констанци - Мідія та Мангалія у Сулінському каналі.

Румунія повідомила Єврокомісії, що підтримає компанії в румунських портах для інвестування в додаткові логістичні потужності для переробки товарів, які відхилилися від їхніх звичайних торгових маршрутів через війну РФ проти України.

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За словами віцепрезидента Єврокомісії з конкурентної політики, таким чином Румунія зможе скоротити "вузькі місця", які виникли через раптове збільшення кількості товарів, котрі прибувають до портів узбережжя Дунаю та Чорного моря.

За її словами, допомога дасть можливість портовим операторам обробляти та зберігати товари, тим самим знижуючи блокаду, викликану війною РФ проти України.

"Це зробить внесок у план дій ЄС "Шляхи солідарності", не порушуючи конкуренцію на єдиному ринку", - резюмувала Вестагер.

Економічна правда