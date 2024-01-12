Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк

Скасування святкових днів після початку війни трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але наразі цей фактор не є важливим для економіки.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим", - сказав він.

Представник Нацбанку додав, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору.

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"Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які наразі не святкуються, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів", - зазначив він.

Водночас не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП.

"Тому, що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування", - пояснив Сергій Ніколайчук.

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Тож, за його словами, бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно.

"І не всі компанії насправді притримуються встановлених державою правил", - зазначив представник Нацбанку.