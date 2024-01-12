В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни

За тиждень з 5 по 12 січня в Україні знизились середні ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Так, середня ціна на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і до 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л, автогаз – на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 49,40 грн/л. Скраплений автомобільний газ у мережі здешевшав найбільше – на 2,5 грн/л до 27,4 грн/л.

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Також на 50 коп./л зменшили ціни на бензин та дизель ZOG, Green Wave і "Фактор".

На 1 грн/л здешевшали бензин та дизель у мережі Prime. На станціях "Привату" здешевшали стандартний А-95 і дизпальне у середньому на 35 коп./л.

Компанія Реклама: А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 WOG 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Авіас 48,91 -0,35 51,50 0,00 48,84 -0,33 Укрнафта 48,90 -0,50 50,90 -0,50 49,40 -0,50 UPG 50,60 0,00 52,60 0,00 50,70 0,00 AMIC 51,83 -0,21 53,16 -0,33 51,46 -0,31 Shell 53,85 -0,14 56,89 0,00 53,49 0,00 SOCAR 56,99 0,00 58,99 0,00 55,99 0,00 БРСМ-Нафта 48,78 -0,18 48,21 -0,12 KLO 51,59 0,00 52,99 0,00 51,99 0,00 U.GO 49,77 -0,17 52,55 -0,40 49,77 -0,17 Автотранс 51,98 0,00 51,98 0,00 BVS 51,99 0,00 53,99 0,00 51,99 0,00 Chipo 49,17 -0,53 49,20 -0,42 Авантаж 7 48,95 0,00 48,45 -0,50 Prime 49,50 -1,00 50,00 -1,00 Укр-Петроль 48,00 0,00 49,00 0,00 Рур груп 50,99 0,00 50,99 0,00 Mango 50,29 0,00 50,28 0,00 Ovis 51,50 0,00 54,90 0,00 51,50 0,00 VST 49,90 0,00 48,76 -0,44 Marshal 51,60 0,00 50,60 0,00 Маркет 48,09 -0,90 48,59 0,00 Олас 48,99 0,00 49,50 0,00 VostokGaz 49,19 -0,80 48,99 -0,50 Neftek 52,99 0,00 55,49 0,00 52,99 0,00 Кворум 49,48 0,00 49,48 0,00 ZOG 51,50 -0,50 50,50 -0,50 Катрал 50,59 0,00 49,99 0,00 Green Wave 50,50 -0,50 49,30 -0,50 RLS 47,90 0,00 51,50 0,00 47,30 0,00 Фактор 49,00 0,00 47,00 -0,50 Середня ціна в Україні 51,22 -0,19 54,42 -0,12 51,22 -0,19

Що стосується цін на газ, нижче 30 грн опустилась ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).

Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, "Автотранс" за тиждень опустили ціну на цей вид пального на від 0,50 до 1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л.

На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л.

панія LPG 12.01.24 Зм. SOCAR 29,99 -0,50 ОККО 29,99 -0,50 WOG 29,98 -0,50 Рур груп 29,50 1,50 KLO 29,29 -0,60 Neftek 28,99 -1,00 U.GO 28,78 -0,67 Shell 28,65 -0,50 UPG 28,63 -0,61 Marshal 28,60 -0,30 ZOG 28,50 -0,50 Ovis 28,50 0,00 Кворум 28,38 -0,30 Mango 28,33 -0,36 VostokGaz 28,19 -1,10 AMIC 28,06 -1,50 BVS 27,99 -1,00 Автотранс 27,98 -1,00 Катрал 27,97 -0,90 VST 27,90 -1,00 Rodnik 27,79 -0,70 Авіас 27,72 -0,97 Chipo 27,68 -1,35 БРСМ-Нафта 27,59 -0,73 Motto 27,58 -0,40 Олас 27,55 -0,44 Luxwen 27,49 -1,10 RLS 27,40 -0,90 Укрнафта 27,40 -2,50 Авантаж 7 26,95 -0,50 Green Wave 26,80 -0,70 Середня ціна в Україні 28,58 -0,93

Економічна правда