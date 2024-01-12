В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
За тиждень з 5 по 12 січня в Україні знизились середні ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз.
Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.
Так, середня ціна на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і до 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л, автогаз – на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.
На станціях "Укрнафти" бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 49,40 грн/л. Скраплений автомобільний газ у мережі здешевшав найбільше – на 2,5 грн/л до 27,4 грн/л.
Також на 50 коп./л зменшили ціни на бензин та дизель ZOG, Green Wave і "Фактор".
На 1 грн/л здешевшали бензин та дизель у мережі Prime. На станціях "Привату" здешевшали стандартний А-95 і дизпальне у середньому на 35 коп./л.
|
Компанія
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|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,91
|
-0,35
|
51,50
|
0,00
|
48,84
|
-0,33
|
Укрнафта
|
48,90
|
-0,50
|
50,90
|
-0,50
|
49,40
|
-0,50
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,83
|
-0,21
|
53,16
|
-0,33
|
51,46
|
-0,31
|
Shell
|
53,85
|
-0,14
|
56,89
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,78
|
-0,18
|
48,21
|
-0,12
|
KLO
|
51,59
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
U.GO
|
49,77
|
-0,17
|
52,55
|
-0,40
|
49,77
|
-0,17
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
49,17
|
-0,53
|
49,20
|
-0,42
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,45
|
-0,50
|
Prime
|
49,50
|
-1,00
|
50,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
50,29
|
0,00
|
50,28
|
0,00
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
49,90
|
0,00
|
48,76
|
-0,44
|
Marshal
|
51,60
|
0,00
|
50,60
|
0,00
|
Маркет
|
48,09
|
-0,90
|
48,59
|
0,00
|
Олас
|
48,99
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,19
|
-0,80
|
48,99
|
-0,50
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
49,48
|
0,00
|
49,48
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
-0,50
|
50,50
|
-0,50
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,50
|
-0,50
|
49,30
|
-0,50
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
47,30
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,00
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,22
|
-0,19
|
54,42
|
-0,12
|
51,22
|
-0,19
Що стосується цін на газ, нижче 30 грн опустилась ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).
Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, "Автотранс" за тиждень опустили ціну на цей вид пального на від 0,50 до 1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л.
На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л.
|
панія
|
LPG
|
12.01.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
29,99
|
-0,50
|
ОККО
|
29,99
|
-0,50
|
WOG
|
29,98
|
-0,50
|
Рур груп
|
29,50
|
1,50
|
KLO
|
29,29
|
-0,60
|
Neftek
|
28,99
|
-1,00
|
U.GO
|
28,78
|
-0,67
|
Shell
|
28,65
|
-0,50
|
UPG
|
28,63
|
-0,61
|
Marshal
|
28,60
|
-0,30
|
ZOG
|
28,50
|
-0,50
|
Ovis
|
28,50
|
0,00
|
Кворум
|
28,38
|
-0,30
|
Mango
|
28,33
|
-0,36
|
VostokGaz
|
28,19
|
-1,10
|
AMIC
|
28,06
|
-1,50
|
BVS
|
27,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
27,98
|
-1,00
|
Катрал
|
27,97
|
-0,90
|
VST
|
27,90
|
-1,00
|
Rodnik
|
27,79
|
-0,70
|
Авіас
|
27,72
|
-0,97
|
Chipo
|
27,68
|
-1,35
|
БРСМ-Нафта
|
27,59
|
-0,73
|
Motto
|
27,58
|
-0,40
|
Олас
|
27,55
|
-0,44
|
Luxwen
|
27,49
|
-1,10
|
RLS
|
27,40
|
-0,90
|
Укрнафта
|
27,40
|
-2,50
|
Авантаж 7
|
26,95
|
-0,50
|
Green Wave
|
26,80
|
-0,70
|
Середня ціна в Україні
|
28,58
|
-0,93
Економічна правда