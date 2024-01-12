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В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни

П'ятниця, 12 січня 2024, 14:48 - Анастасія Жарикова

За тиждень з 5 по 12 січня в Україні знизились середні ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Так, середня ціна на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і до 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л, автогаз – на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.

На станціях "Укрнафти" бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л,  ДП — до 49,40 грн/л. Скраплений автомобільний газ у мережі здешевшав найбільше – на 2,5 грн/л до 27,4 грн/л.

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Також на 50 коп./л зменшили ціни на бензин та дизель ZOG, Green Wave і "Фактор".

На 1 грн/л здешевшали бензин та дизель у мережі Prime. На станціях "Привату" здешевшали стандартний А-95 і дизпальне у середньому на 35 коп./л.

Компанія

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А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

48,91

-0,35

51,50

0,00

48,84

-0,33

Укрнафта

48,90

-0,50

50,90

-0,50

49,40

-0,50

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,83

-0,21

53,16

-0,33

51,46

-0,31

Shell

53,85

-0,14

56,89

0,00

53,49

0,00

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,78

-0,18

    

48,21

-0,12

KLO

51,59

0,00

52,99

0,00

51,99

0,00

U.GO

49,77

-0,17

52,55

-0,40

49,77

-0,17

Автотранс

51,98

0,00

    

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

49,17

-0,53

    

49,20

-0,42

Авантаж 7

48,95

0,00

    

48,45

-0,50

Prime

49,50

-1,00

    

50,00

-1,00

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,29

0,00

    

50,28

0,00

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

49,90

0,00

    

48,76

-0,44

Marshal

51,60

0,00

    

50,60

0,00

Маркет

48,09

-0,90

    

48,59

0,00

Олас

48,99

0,00

    

49,50

0,00

VostokGaz

49,19

-0,80

    

48,99

-0,50

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

49,48

0,00

    

49,48

0,00

ZOG

51,50

-0,50

    

50,50

-0,50

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,50

-0,50

    

49,30

-0,50

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

49,00

0,00

    

47,00

-0,50

Середня ціна в Україні

51,22

-0,19

54,42

-0,12

51,22

-0,19

Що стосується цін на газ, нижче 30 грн опустилась ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).

Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, "Автотранс" за тиждень опустили ціну на цей вид пального на від 0,50 до 1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л. 

На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л.

панія

LPG

12.01.24

Зм.

SOCAR

29,99

-0,50

ОККО

29,99

-0,50

WOG

29,98

-0,50

Рур груп

29,50

1,50

KLO

29,29

-0,60

Neftek

28,99

-1,00

U.GO

28,78

-0,67

Shell

28,65

-0,50

UPG

28,63

-0,61

Marshal

28,60

-0,30

ZOG

28,50

-0,50

Ovis

28,50

0,00

Кворум

28,38

-0,30

Mango

28,33

-0,36

VostokGaz

28,19

-1,10

AMIC

28,06

-1,50

BVS

27,99

-1,00

Автотранс

27,98

-1,00

Катрал

27,97

-0,90

VST

27,90

-1,00

Rodnik

27,79

-0,70

Авіас

27,72

-0,97

Chipo

27,68

-1,35

БРСМ-Нафта

27,59

-0,73

Motto

27,58

-0,40

Олас

27,55

-0,44

Luxwen

27,49

-1,10

RLS

27,40

-0,90

Укрнафта

27,40

-2,50

Авантаж 7

26,95

-0,50

Green Wave

26,80

-0,70

Середня ціна в Україні

28,58

-0,93

Економічна правда

паливо АЗС ціни
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