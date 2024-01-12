EBay виплатить 3 мільйони доларів штрафу за переслідування блогерів, які критикували компанію

Власник найбільшого інтернет-аукціону компанія EBay виплатить штраф у розмірі 3 мільйонів доларів для врегулювання справи про співробітниками компаніями пари блогерів, які критично висловлювалися про компанію.

Про це повідомляє Market Watch.

Звинувачення eBay висунули за численними випадками переслідування, тиску на свідків і перешкоджання здійсненню правосуддя.

За даними слідства, у 2019 році кілька співробітників служби безпеки eBay, зокрема старший директор, почали погрожувати подружжю Іні та Девіду Штайнерам, редактору та видавцю популярного серед онлайн-продавців бюлетеня eCommercebytes.

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Прокурори стверджують, що вони відправили Штайнерам книгу про те, як пережити смерть чоловіка/дружини, закривавлену маску свині, ембріон поросяти, похоронний вінок і живих павуків, стверджують прокурори.

Також співробітники eBay надсилали подружжю особисті повідомлення в до соцмережі Х, публічно критикували контент їхньої сторінки та погрожували здійснити візит до їхнього будинку в Массачусетсі, стежили за будинком Штайнерів, встановили пристрій GPS-стеження на їхній автомобіль, публікували в мережі запрошення до сексуальних контактів у будинку блогерів.

глава служби безпеки компанії Джим Боуг і ще шість співробітників eBay визнали себе винними у справі про переслідування Штайнерів. Боуг був засуджений до майже 5 років ув'язнення, ще троє співробітників також отримали тюремні терміни.

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Штраф у 3 млн дол для компанії є максимальним у таких справах.