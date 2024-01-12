Німецькі фермери заблокували два прикордонні переходи з Польщею – в Любешині та в Росувку біля Щецина.

Про пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В обох місцях трактори німецьких фермерів заблокували дорогу через кордон.

Крім того, у прикордонній землі Бранденбург протестуючі фермери оголосили про близько 40 місць, які вони заблокують у п'ятницю. Серед іншого, вони заблокують виїзди з автобану A11 в напрямку Щецина.

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Нагадуємо:

Німецькі фермери вже п'ятий день протестують проти запланованого урядом скорочення субсидій. Планується поетапне скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизельне паливо. Очікується, що кульмінацією протесту стане велика демонстрація в Берліні наступного понеділка, 15 січня. Цього ж дня має відбутися зустріч між лідерами парламентських фракцій та представниками фермерів, запрошених на засідання Бундестагу.

"Дискусія буде присвячена економічним перспективам сільськогосподарських підприємств. Асоціація фермерів вже наполягала на вирішенні цього питання в парламенті". – повідомляє агенція dpa. Представники фермерів стверджують, що мова піде про "підтримку конкурентоспроможності сільського господарства" і про те, як припинити протести.

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Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт.

Минулого тижня уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.

Населення Німеччини здебільшого з розумінням ставиться до протестів фермерів, які призвели до заторів у центрах міст і блокування в’їздів на автостради.