Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021

За неповний 2023 рік Державна податкова служба наклала 1,65 мільярда гривень штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО). Ця сума вже утричі більше, аніж за весь довоєнний 2021 рік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Так, ДПС за неповний 2023 рік наклала 29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО.

Більш ніж на половину зазначеної суми — 988,15 млн грн — підприємців оштрафували у серпні.У цьому місяці було проведено найменшу кількість перевірок у 2023 році — лише 1640, але виписано найбільшу кількість штрафів — 3336.

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Опендатабот

Станом на початок грудні 2023 року в Україні працює 287,4 тисяч РРО та 554,6 тисяч ПРРО. Сплеск встановлень ПРРО у 2023 році припав на вересень — +15% за місяць.

Аналітики вважають, що це пов’язано із скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів, введеного на початку великої війни.

В українській компанії з автоматизації закладів Poster зазначають, що більшість підприємців до останнього була не готова до повернення перевірок. СЕО Poster Родіон Єрошек розповів, що багато підприємців чекали до останнього, пояснюючи це тим, що не вперше мораторій заморожують чи переносять. Запит на ПРРО від Poster у чатах та дзвінках стрімко виріс в останній тиждень вересня — в 1,5-2 рази від звичайного.

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"Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня", - додав віг.

Кількість "кас у смартфоні" наразі майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла у 4 рази, натомість РРО поменшало на 5%.

На ПРРО наразі припадає лише 29% від загальної кількості чеків, але рік до року їх більшає: для порівняння, у 2021 році частка чеків ПРРО складала лише 2,7%.

За 11 місяців минулого року загалом було виписано 6,62 млрд чеків на загальну суму 2,3 трлн грн. Загальна сума чека за П/РРО зросла у 1,5 рази до 2021 році.

Опендатабот

Економічна правда