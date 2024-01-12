Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли після того, як Сполучені Штати та Велика Британія заявили, що завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання на кораблі в Червоному морі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Березневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 1,36 дол (1,76%), до 78,78 дол за барель. На день раніше Brent здорожчала на 0,61 дол (0,8%), до 77,41 дол за барель.

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Лютневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на 1,34 дол (1,86%), до 73,36 дол за барель. За минулу сесію контракт здорожчав на 0,65 дол (0,9%), до 72,02 дол за барель.

Ціна на WTI не опускається нижче від рівня довгострокової підтримки, що проходить близько позначки 70 дол за барель, з початку 2024 року.

Що вплинуло на ціни

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Основна причина – геополітична невизначеність навколо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що розширюється, а також пов'язані з ним атаки хуситів, яких підтримує Іран, на кораблі в Червоному морі, зазначив редактор Sevens Report Research Тайлер Річі.

Хусити провели масштабну атаку на кораблі дронами й ракетами. Американські військові відбили атаку, проте транспортні компанії, як і раніше, побоюються направляти свої судна через Червоне море з міркувань безпеки.

У відповідь військові США і союзників завдали серії ударів по хуситах на території Ємену.

Економічна правда