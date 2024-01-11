У МВФ оцінюють можливу конфіскацію заморожених російських активів

getty images

У МВФ вважають, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти РФ, і стежать за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".

"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ - ред.)", - відповіла представниця Фонду.

За словами Козак, МВФ стежить за поточними дискусіями, аби оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів Фонду або наслідки для міжнародної валютної системи".

Реклама:

Козак додала, що оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.

Нагадаємо:

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Реклама:

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України й висловив сподівання, що протягом 2024 року вдасться схвалити єдині правові рамки для цього.

Перед цим повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Економічна правда