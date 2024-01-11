Регулятор затвердив інвестплан "Укренерго" на 4,4 мільярда: куди спрямують кошти

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Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердилпа інвестпрограму "Укренерго" на 2024 рік на рівні близько 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На другому році повномасштабної війни - це перша інвестпрограма компанії, реалізацію якої планується спрямувати не тільки на відновлення після російських атак, але й на розвиток енергетичної інфраструктури.

Минулого року "Укренерго" було вимушено перерозподіляти кошти, передбачені на капітальне будівництво, модернізацію та закупівлю основних засобів, в першу чергу на відновлення підстанцій після російських обстрілів та будівництво захисту об’єктів", - пояснили в компанії.

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Зазначається, що уцьому році понад 60% коштів інвестпрограми планують спрямувати на будівництво нових об’єктів в енергосистемі.

"Зокрема, це нова потужна лінія електропередачі, яка сприятиме значному збільшенню пропускної спроможності для торгівлі електроенергією з Румунією та посилить надійність живлення Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Також серед планів держкомпанії в цьому році - розпочати роботи над збільшенням надійності системи передачі в північних та західних регіонах.

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"Ще однією особливістю цього року є джерела фінансування нових проєктів, передбачених інвестпрограмою. Переважно це тарифні кошти "Укренерго", - додали в компанії.

Економічна правда