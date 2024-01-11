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Легалізація віртуальних активів в Україні: ЕП збирає топ-посадовців і бізнес на дискусію

Четвер, 11 січня 2024, 18:40 - Економічна правда

"Економічна правда" збирає державних посадовців, законодавців та бізнес на дискусію про легалізацію віртуальних активів в Україні. 

Подія відбудеться 23 січня о 16.00. 

Для чого ми це робимо? 

По-перше, пояснити, які два законопроєкти щодо легалізації цифрових активів сьогодні є на порядку денному, чи може бути ухвалений один з цих документів та коли це взагалі може статись. 

По-друге, пояснити на практичних прикладах, що саме змінюється і кого саме це стосується, хто з державних органів буде взаємодіяти з ринком в рамках нового законодавства. На прикладах обох проєктів. 

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По-третє, вислухати представників бізнесу, залучених до сфери цифрових активів: як вони готуються до легалізації обігу віртуальних активів в Україні, які у них очікування та що для них змінюється за різних варіантів легалізації. 

Хто братиме участь в дискусії?  

  • Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку
  • Юрій Бойко, член НКЦПФР
  • Ярослав Железняк, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку
  • Володимир Носов, засновник та СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT
  • Наталія Дрик, директор Блокчейн Асоціації України
  • Дмитро Ніколаєвський, головний юрист Проєктного Офісу "Віртуальні активи 2030"
  • Петро Білик, керівник практик Технологій та інвестицій, Директор з інновацій Juscutum

Генеральним партнерами заходу стали компанія WHITEBIT, а також MacPaw Space

Більше інформації про подію та як зареєструватись на головній сторінці заходу

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Економічна правда
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