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Оператор ГТС зможе виробляти електроенергію

Четвер, 11 січня 2024, 18:25 - Олексій Павлиш
 
фото: оператор ГТС

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нову програму відповідності Оператора ГТС України з урахуванням змін структури компанії та можливості виробляти електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У 2023 році набув чинності закон, яким передбачає, що для мінімізації ризику порушення безпеки постачання електричної енергії, тимчасово, на період до 1 січня 2027 року ОГТС має право отримати ліцензію на провадження діяльності з виробництва електричної енергії та стати виробником електричної енергії з природного газу на електроустановках, які є об’єктами газотранспортної системи або які передані йому в тимчасове користування відповідно до рішення Кабміну.

При цьому діяльність з виробництва електричної енергії, зокрема операції із закупівлі природного газу для виробництва електроенергії, має бути відокремлена від іншої діяльності ОГТС.

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Компанія зобов’язана вести окремий від інших видів діяльності облік витрат та доходів щодо діяльності з виробництва електричної енергії.

Економічна правда

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