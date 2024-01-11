За рік грошова маса в Україні збільшилась майже на 23% – Нацбанк

Протягом 2023 року грошова маса в Україні збільшилася на 575,4 мільярда гривень - до 3,08 трлн гривень.

Такі дані оприлюднені Національним банком, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, грошова маса в Україні у 2023 році збільшилася на 23% або на 575,4 мільярда гривень, а саме до 3,08 трильйона гривень.

Лише у грудні грошова маса зросла одразу на 7,6%, а грошова база – на 5,7%,

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При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн.

НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн.

При цьому грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися лише на 7,5% або на 50,2 млрд грн – до 716,3 млрд грн.

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Водночас кошти у банках у 2023 році зросли більш ніж удвічі або на 134,2 млрд грн – до 260,7 млрд грн, хоча обсяг готівки в касах навіть трохи знизився – з 49 млрд грн до 48,1 млрд грн.

Обов'язкові резерви, половину з яких Нацбанк дозволив формувати за рахунок бенчмарк-ОВДП, зросли в 4,8 раза – до 334,1 млрд грн. Водночас банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати на 35,9% або на 164,2 млрд грн – до рекордних 621,7 млрд грн.

Обсяг кредитів торік зменшився на 0,8% або 7,7 млрд грн – до 982 млрд грн. При цьому гривневі кредити навіть трохи підросли – на 0,7% або 5 млрд грн – до 729 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 4,8%, або 12,7 млрд грн – до 253 млрд грн.