Україна має намір стати східною митницею ЄС - Мінфін

Україна планує трансформувати митницю в східну митницю Європейського Союзу.

Відповідні плани закріплені в Нацстратегії доходів, повідомляє Міністерство фінансів.

"В Нацстратегії доходів в рамках реформування митної політики запланована реалізація важливих кроків на шляху до трансформації митниці в східну митницю Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Ця мета є частиною ширшої стратегії, спрямованої на комплексне оновлення митних органів, активну боротьбу з контрабандою та гармонізацію українського митного законодавства з нормами ЄС.

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Реалізація реформи передбачає серію ініціатив, які спрямовані на вдосконалення української митної системи та включає перехід до здійснення митних формальностей в Україні у відповідності до стандартів ЄС.

Зокрема, одним із ключових елементів є впровадження нового Митного кодексу України, який буде базуватися на Митному кодексі ЄС. А також зміцнення правового поля у сфері митного регулювання.

"Це охоплює унормування кримінальної відповідальності за контрабанду, недостовірне митне декларування, а також надання повноважень митним органам у сфері оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування контрабанди", - пояснили в Мінфіні.

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У відомстві переконані, що реалізація окреслених заходів після впровадження обов’язкового компоненту - митної адміністративної реформи - допоможе Україні стати інтегрованою частиною європейського економічного та регуляторного простору, зміцнюючи свою позицію як важливого митного партнера на східному фланзі ЄС.

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