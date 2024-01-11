Росіяни планують побудувати на окупованій Луганщині шість всеросійських сміттєзвалищ

Попри те, що за останні півтора року на окупованій Луганщині не здійснюється утилізація сміття, окупанти планують там побудувати ще й шість сміттєзвалищ, на які звозитимуть сміття з усієї Росії.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Обіцяють за шість років побудувати у так званій "лнр" шість всеросійських сміттєзвалищ", - зазначив він.

При цьому очільник ОВА наголосив, що населені пункти окупованої Луганської області останні півтора року потерпають від сміття, оскільки його ніхто не вивозить. Окупанти виділили лише 375 мільйонів рублів на розробку проєктів утилізації сміття.

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"Не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти", - наголосив Лисогор.

Нагадуємо:

У серпні 2023 року в ЛОВА повідомляли, що міста Луганської області, окуповані у 2022 році, тонуть у смітті. Сміття з кварталів не вивозиться місяцями. Населені пункти перетворюються на звалища.

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Як пояснювали окупанти, причина полягає в тому, що контейнери та сміттєвози можна отримати лише від єдиного постачальника – російського екологічного оператора. Але той поки не може впоратися з обсягами замовлень.