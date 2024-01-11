Частка російського алюмінію на складах Британії зросла до 90%

Частка наявних запасів алюмінію російського походження на складах, зареєстрованих Лондонською біржею металів (LME), зросла до 90,4% у грудні з 78,8% у листопаді.

Про це повідомляє Reuters.

Зростання частки алюмінію сталося після того, як Велика Британія 14 грудня наклала обмеження на юридичних та фізичних осіб Сполученого Королівства, які приймають фізичні поставки недорогоцінних металів російського виробництва, що є частиною ширших санкцій проти РФ.

Санкції разом із низьким попитом на фізичному ринку сприяли додатковим поставкам російського алюмінію на склади, які зареєстровані LME.

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Водночас запаси алюмінію, які не були призначені для вивозу та доступні на ринку, на зареєстрованих складах LME, виросли на 74% з моменту оголошення санкцій Великою Британією.

В LME повідомили, що "російський метал продовжував поступати через складську мережу впродовж грудня" і додали, що вони активно слідкують за упорядкуванням російського металу на ринку.

Відтак, об’єм запасів первинного алюмінію в РФ за ордером LME виріс до 338 375 метричних тонн у грудні у порівнянні з 154 775 у листопаді, свідчать дані біржі.

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Частка міді російського походження виросла до 43% у грудні з 40% у листопаді, тобто до 59 725 тонн.

Нагадаємо:

Велика Британія розширила санкції проти Росії, забороняючи експорт низки товарів, які можуть бути використані у військових чи промислових цілях. Також Британія забороняє імпорт алмазів із РФ.