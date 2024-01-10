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У Кривому Розі через серйозну аварію частина районів без світла – Вілкул

Середа, 10 січня 2024, 19:50 - Олексій Павлиш

У Кривому Розі серйозна аварія з енергетики - без світла Довгинцівський та частина інших районів. Водопостачання та частина котелень переходять на генератори.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Серйозна аварія з енергетики. Без світла Довгинцівський та частина інших районів. Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - написав він.

Економічна правда

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енергетика
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