У Кривому Розі через серйозну аварію частина районів без світла – Вілкул
Середа, 10 січня 2024, 19:50 -
У Кривому Розі серйозна аварія з енергетики - без світла Довгинцівський та частина інших районів. Водопостачання та частина котелень переходять на генератори.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Серйозна аварія з енергетики. Без світла Довгинцівський та частина інших районів. Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - написав він.
Економічна правда
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