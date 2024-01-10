У Черкасах випробують пілотний проєкт з виробництва тепла з відновлюваних джерел

ПАТ "Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання електроенергії, виробленої на установках з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ-генерація), для електричного нагріву в системах теплопостачання.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі розробляють технічну документацію, а сам проєкт буде реалізовано після завершення війни.

"Масштабні інвестиційні програми впроваджуватимемо в післявоєнному відновленні країни", - заявив голова правління "Черкасиобленерго" Олег Самчук.

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Зазначається, що проєкт ґрунтуватиметься на науково-дослідних роботах щодо електрифікації теплозабезпечення в Україні, які були проведені науковцями Інституту загальної енергетики НАН України та навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Мета роботи - створення моделі розподілу електроенергії з ВДЕ, яка надасть змогу знизити витрати на підтримання частоти та балансування ринку.

За даними науковців, упродовж 2020-2021 років щорічні збитки енергосистеми України від підтримання частоти та маневрування основними генерувальними потужностями для резервування енергії з ВДЕ разом із системними втратами енергосистеми становили 10,27 млрд доларів.

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У "Черкасиобленерго" зазначили, що науковці пропонують спрямовувати електроенергію, вироблену на СЕС, ВЕС та біопаливі безпосередньо для електричного нагріву в системах теплопостачання, оскільки електричні котли не потребують нормованих показників якості електроенергії.

"У результаті буде суттєво зменшено обсяги закупівлі електроенергії для підтримання частоти в об'єднаній енергосистемі України", - наголосив директор Інституту загальної енергетики НАН України Віталій Бабак.

Крім того, буде проведений ще один науково-дослідний проєкт щодо децентралізованих енергосистем у повоєнному відновленні інфраструктури територіальних громад. Це дослідження в обсязі 3,87 млн грн фінансується Національним фондом досліджень України.

За словами директора ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження НУБіП Віктора Каплуна, метою дослідження є формування технологічних структур для забезпечення окремих об'єднаних територіальних громад первинними та похідними енергоресурсами, що є доступними на власних територіях, а також електричною та тепловою енергією, отриманою за рахунок використання об'єктів відновлюваної енергетики.

У підсумку мають бути створені місцеві об'єкти комбінованого енерговиробництва.