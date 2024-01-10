"Укроборонпром" домовився про партнерство з оборонними компаніями Литви

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (УОП), раніше відоме як "Укроборонпром", у середу, 10 січня, домовилось про партнерство з чотирма литовськими компаніями, які займаються військовими інноваціями та виробництвом.

Про це повідомила пресслужба УОП, пише "Європейська правда".

Генеральний директор УОП Герман Сметанін підписав лист про наміри з литовськими компаніями в межах візиту президента Володимира Зеленського до Вільнюса.

Йдеться про компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, які спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів радіоелектронної боротьби, зв’язку тощо.

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"Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем", – прокоментував Сметанін.

Ще минулого року Київ оголошував, що працює над створенням альянсу оборонних індустрій, який би об’єднав виробничі потужності збройових підприємств України та держав Заходу й допоміг налагодити виробництво сучасної техніки для потреб Збройних Сил.

УОП, як відомо, вже домовився про створення спільного підприємства із німецьким збройовим концерном Rheinmetall, а також має партнерські угоди з оборонними компаніями в Чехії, Польщі та ще кількох державах.

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Європейська правда