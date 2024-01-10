Кабмін розширив штат Держенергонагляду для розслідувань побутових аварій із газом

Кабінет міністрів зобов'язав Державну інспекцію енергетичного нагляду затвердити нову структуру штатного розпису, в якій передбачити посади, основними обов'язками яких стане нагляд на ринку природного газу.

Про це йдеться в урядовій постанові від 3 січня 2024 року №1 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу", оприлюдненій на "Урядовому порталі".

Згідно з документом, Держенергонагляд протягом не більше ніж 60 днів зобов'язаний затвердити нову структуру штатного розпису, кошторису та заповнити щонайменше 30% нових посад, основними посадовими обов'язки яких буде здійснення контролю на ринку природного газу.

Зокрема, Держенергонагляд має розпочати реалізацію державної політики щодо проведення технічного розслідування обставин і причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті.

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"Міністерству енергетики у двомісячний строк з дня набуття чинності цією постановою розробити та затвердити правила технічної експлуатації систем газопостачання, що визначатимуть, зокрема, вимоги до суб'єктів господарювання, які виконують роботи з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових і громадських будинків", - ідеться в документі.

Міністерству економіки доручено у двомісячний строк з дня набуття чинності зазначеним документом розробити та затвердити правила з питань гарантування безпеки та здоров'я працівників під час експлуатації систем газопостачання, а також визнати такими, що втратили чинність, Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15 травня 2015 року №285.

Нагадуємо:

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Раніше за неякісне виконання робіт з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат, відповідальність несли газопостачальні та газотранспортні організації.

На ці організації також було покладено відповідальність за шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу.

Ці положення втратили чинність у 2016 році.

Законодавство переклало відповідальність за належне утримання внутрішніх газових мереж винятково на їх власників. У приватних житлових будинках – на їх господаря.

ТО внутрішньобудинкових мереж проводиться на договірній основі будь-якою спеціалізованою організацією, що має дозвіл на такі роботи, і винятково за рахунок господаря будинку.