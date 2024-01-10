Експерти Давоса вперше поставили дезінформацію на перше місце серед світових ризиків

Дезінформація та неправдива інформація вперше очолили список найбільших короткострокових глобальних ризиків у світі.

Про це йдеться в опублікованій 10 січня Доповіді про глобальні ризики, підготовленій Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum).

Доповідь було складено на основі опитування 1490 експертів форуму.

Складений експертами список найбільших короткострокових глобальних ризиків уперше очолили дезінформація та неправдива інформація.

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У переліку довгострокових - на перші місця вийшли природні загрози: зміни клімату, втрата біорізноманіття, брак ресурсів.

Короткострокові ризики

53% опитаних експертів вважають дезінформацію основними ризиками, зокрема у сфері "Технології". За їхніми оцінками, дезінформація становитиме найбільший ризик протягом найближчих двох років.

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"Дезінформація швидко піднялася в рейтингах на перше місце за дворічний період, і ризик, імовірно, стане більш гострим у міру проведення виборів у кількох країнах цього року", - йдеться в доповіді.

Експерти зазначають, що поширення дезінформації більше не потребує спеціальних навичок і може здійснюватися за допомогою штучного інтелекту, що вже призвело "до вибухового зростання фальсифікованої інформації і так званого синтетичного контенту - від складного голосового клонування до підроблених веб-сайтів".

У новій доповіді, дезінформація обігнала такі ризики, як кібератаки і несприятливі наслідки технологій штучного інтелекту.

Також до списку короткострокових ризиків увійшли:

екстремальні погодні умови;

соціальна або політична поляризація;

міждержавні збройні конфлікти;

дефіцит економічних можливостей;

інфляція;

вимушена міграція;

рецесія;

забруднення.

Доповідь засвідчила в більшості негативне сприйняття майбутнього світу в короткостроковій перспективі. Зокрема:

54% респондентів очікують деякої нестабільності та помірного ризику глобальних катастроф.

27% - очікують більшої турбулентності.

3% - очікують, що глобальні катастрофічні ризики матеріалізуються в короткостроковій перспективі.

16% прогнозують стабільний або спокійний період.

Довгострокові ризики

Список довгострокових ризиків, які розглядаються в десятирічній перспективі, очолили екологічні ризики.

Зокрема, експерти побоюються:

екстремальних погодних умов,

критичних кліматичних змін,

втрати біорізноманіття,

колапсу екосистеми, нестачі природних ресурсів.

Дезінформація також присутня в цьому списку, але перебуває лише на п'ятій позиції.

Підкреслюється, що наслідки пандемії COVID-19 і триваюча війна в Україні "виявили тріщини в суспільствах, які ще більше розширюються через епізодичні потрясіння".

Проте глобальна система виявилася "напрочуд стійкою", а широко очікувана рецесія минулого року так і не відбулася.

Нагадуємо:

Щорічний форум у Давосі відбудеться з 15 до 19 січня.

Рік тому експерти Давосу попередили про нові загрози світу, пов'язані зі змінами клімату. Ці ризики обійшли звичні економічні та соціальні.

Крім того, у Доповіді про глобальні ризики, підготовленій Всесвітнім економічним форумом у січні 2023 року, зазначалися військові дії в Україні, які перервали повернення до "нової нормальності" після пандемії COVID-19 і породили нові продовольчі та енергетичні кризи.