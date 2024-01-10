В "Укрзалізниці" розповіли, чи будуть підвищувати ціни на квитки

Ціни на залізничні квитки на внутрішніх пасажирських перевезеннях в Україні підвищувати не будуть.

Про це розповів керівник із пасажирських комунікацій УЗ Олександр Шевченко в інтерв’ю "Українському радіо".

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", - сказав чиновник

Крім цього, компанія у 2024 році планує збільшити рухомий склад швидкісних поїздів "Інтерсіті".

Реклама:

"Гадаю, цього року зможемо дати якісь новини. Йдеться про інвестиції, які навіть під час війни є абсолютно виправданими, тому що ми перевозимо всіх і все, тож внутрішня мобільність потрібна як економіці, так і армії", - пояснив Шевченко.

Що стосується актуальних внутрішніх напрямків, то важливим і дуже популярним є це сполучення зі Сходом і Півднем, наприклад, Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Миколаївський, Херсонський напрямки і Запоріжжя.

"Там постійний потік пасажирів, ми зараз багато в чому пріоритезуємо ці потоки, будемо продовжувати давати максимум поїздів", - зазначив керівник із пасажирських комунікацій.

Реклама:

А також популярним напрямком є західна частина країни, зокрема, гори.

Це реабілітаційно-оздоровча частина, адже маємо дуже багато дитячих груп, людей на реабілітацію та оздоровлення у Сваляві, Мукачеві, Славському. А інша частина — це внутрішній потік "туристів" всередині країни, хоча туризм сьогодні у дуже важкому стані, відповідно це якийсь рваний короткостроковий відпочинок плюс передислокація людей. Це напрямки на Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, вони залишаються найбільш завантаженими", - резюмував Шевченко.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" у 2023 році перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення та вийшла на довоєнні показники.