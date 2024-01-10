Завдяки продажам в Росію Китай обійшов Японію і став №1 у світі експортером автомобілів

Китай випередив Японію і став експортером автомобілів номер один у світі в 2023 році.

Про це повідомляє CNN.

"Китайська асоціація легкових автомобілів (CPCA) заявила, що країна, ймовірно, минулого року експортувала рекордні 5,26 мільйона транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки, що на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю 102 мільярди доларів", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Японія, яка вважається лідером ринку, відвантажила 4,3 мільйона автомобілів за той же період, відстаючи майже на мільйон.

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Митні дані за неповний 2023 рік показали, що експорт автомобілів з Китаю склав 4,76 мільйона одиниць за перші 11 місяців 2023 року. За цей же період експорт автомобілів Японії досяг 3,99 млн одиниць, за даними Японської асоціації автовиробників.

"Без сумніву, Китай став найбільшим у світі експортером", – вже оголосила Китайська асоціація.

При цьому, як наголошує CNN, за перші 11 місяців минулого року поставки китайських автомобілів до Росії зросли на 545% до 840 000 одиниць порівняно з минулим роком, що зробило його найбільш швидкозростаючим ринком, згідно з останніми китайськими митними даними.

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"Китайські автовиробники виграли від відсутності глобальних конкурентів у Росії, яка вдерлася в Україну в лютому 2022 року, що спонукало сотні світових брендів піти. 2023 рік став знаменним для китайських електромобілів, які дешевші, ніж моделі, побудовані конкурентами в інших країнах. Вони проникли в Європу, Австралію та Південно-Східну Азію", - пише видання.

Нагадуємо:

За даними російських джерел Китай у 2023 році в шість разів збільшив експорт легкових машин в Росію.

Росія посідає перше місце у світі із закупівлі китайських автомобілів

Загалом за минулий рік у РФ офіційно з'явилися 16 нових марок з КНР, внаслідок чого їхня загальна кількість зросла до 35.

Мексика посідає друге місце за обсягом закупівель китайських автомобілів, які коштують дешевше за американські та європейські.